Путин отметил, что в ВС РФ в месяц приходят по 50-60 тыс. добровольцев

На службу в российскую армию ежемесячно приходят не менее 50 тыс. добровольцев. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с руководством "Деловой России".

По его словам, Киеву удается принудительно привлекать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежемесячно по "30 тыс., они сейчас вылавливают человека".

"А у нас по 50-60 тыс. в месяц сами приходят, и из ваших трудовых коллективов в том числе", - отметил Путин, обращаясь к руководителям "Деловой России".