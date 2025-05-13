Эрдоган призвал Зеленского использовать возможность контакта с Россией

Всеобъемлющее прекращение огня на Украине создаст необходимые условия для начала мирного диалога. На этом акцентировал внимание президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

"Президент Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров и что нельзя упускать представившуюся возможность", - цитирует Эрдогана его администрация.

Отмечается, что президент "считает чрезвычайно важным" стремление России и Украины возобновить прямые переговоры и что Турция готова оказать поддержку на всех этапах данного процесса.

Эрдоган "будет рад" принять делегации двух стран в Турции для проведения мирных переговоров, указали в администрации турецкого лидера.