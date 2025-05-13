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Музаев назвал самые популярные предметы по выбору на ЕГЭ-2025
13 мая 2025 / 16:07
Музаев назвал самые популярные предметы по выбору на ЕГЭ-2025
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Самыми популярными предметами по выбору на ЕГЭ-2025 стали обществознание, информатика и биология. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе совещания по готовности к проведению ГИА в 2025 году.

"Самые популярные учебные предметы по уровню участников: обществознание - более 42%, информатика - свыше 21%, биология - более 19%, физика - свыше 16%, химия и история - свыше 14%", - отметил он.

По его словам, наблюдается ежегодный прирост по выбору для сдачи естественно-научных предметов - от 1 до 3%. "Но мы не должны останавливаться на достигнутом", - указал Музаев.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что доля выбравших ЕГЭ по математическим и естественно-научным предметам к 2030 году должна составлять 35%, плановое значение на 2025 год - 32%.

Основной период ОГЭ в текущем году пройдет с 21 мая по 16 июня, резервные дни назначены 26-28 июня и 30 июня - 2 июля. Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля, днями пересдач будут 3 и 4 июля. На участие в основном периоде ЕГЭ зарегистрировано более 712 тыс. человек, из них порядка 637 тыс. - выпускники 2025 года.

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