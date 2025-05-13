Путин: крупнейшие экономики мира впадают в рецессию, лишь бы навредить России

Ведущие экономики Запада готовы вредить себе ради причинения ущерба России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с руководством "Деловой России".

"Ведущие экономики мира в рецессию впадают, только бы навредить нам. Куплю билеты и не поеду, что называется, назло кондуктору", - указал он.

"Мы, разумеется, должны иметь это в виду - что могут сделать то, о чем говорят публично. И мы должны по меньшей мере минимизировать негативные последствия. Надо быть готовыми ко всему", - подчеркнул глава государства.

"В современном мире все взаимосвязано. Но все-таки есть ключевые моменты, которые составляют один из параметров нашей экономической самостоятельности и суверенитета", - добавил он.