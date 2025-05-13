Зеленский заявил, что указ о запрете переговоров с Россией на него не распространяется

Владимир Зеленский отметил, что действие указа о запрете на переговоры с Россией на него самого не распространяется.

"Решением Совета национальной безопасности и обороны я сделал так - и конституция об этом тоже говорит, - что именно я выполняю эту миссию и никто, кроме меня, не может вести переговоры относительно суверенитета Украины, никто, кроме меня, не может вести переговоры с лидером России и других стран. Это мои права и обязанности. Я ничего себе не запрещал", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос при общении с журналистами, трансляцию которого ведет его офис.

Зеленский пояснил, что указ якобы был направлен, в первую очередь, на то, чтобы предотвратить возможные контакты покинувших страну украинских оппозиционеров с российскими властями.

В октябре 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с РФ.

Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая предложил Киеву возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные им в конце 2022 года. Диалог предлагается начать 15 мая в Стамбуле.