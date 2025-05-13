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Силы ПВО РФ за сутки нейтрализовали 74 беспилотника самолетного типа
13 мая 2025 / 16:59
Силы ПВО РФ за сутки нейтрализовали 74 беспилотника самолетного типа
© Минобороны России/ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 8 управляемых авиабомб производства США и 74 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 74 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве. 

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