Силы ПВО РФ за сутки нейтрализовали 74 беспилотника самолетного типа

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 8 управляемых авиабомб производства США и 74 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 74 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.