Путин: крупные зарубежные бренды обращаются с просьбами вернуться в Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что представители крупного зарубежного бизнеса обращаются к нему с просьбами вернуться на российский рынок.

"На меня и крупный бизнес выходит - хотят вернуться", - указал он при общении с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Вместе с тем глава государства отметил, что зарубежные страны "с дуру запретили своим компаниям" работать в России, а вернуться обратно очень непросто. "На рынок зашел, застолбил - все. Потом не выгнать, хоть что угодно делай - не пробиться никак", - добавил Путин.