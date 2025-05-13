Моди сделал фото на фоне ЗРК С-400 на военной базе у границы с Пакистаном

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 13 мая посетил авиабазу Адампур (северо-западный штат Пенджаб), где сделал фото на фоне купленного у России зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Как отмечает издание The Times of India, тем самым Моди опроверг утверждения Пакистана об уничтожении установки С-400 в Адампуре и распространенные им фейковые изображения в подтверждение таких заявлений. Авиабаза Адампур активно использовалась индийскими ВС в ходе проведения операции "Синдур" и была ключевым объектом для ракетных атак пакистанских истребителей, указывает издание.

Некоторое время назад официальный представитель индийских военно-воздушных сил полковник София Куреши опровергла сообщения Минобороны Пакистана об уничтожении ЗРК С-400 и крылатых сверхзвуковых ракет BrahMos индийско-российского производства, а также о повреждениях шести индийских военных аэродромов.

Индия в 2018 году подписала соглашение о приобретении пяти дивизионов ЗРК С-400 на сумму $5,43 млрд. Первая полученная от РФ ракетная система "Триумф" была в 2021 году размещена в штате Пенджаб на границе с Пакистаном.