Маск представил видео с танцующим роботом Optimus от Tesla

Владелец Х Илон Маск распространил ролик с исполняющим танец роботом.

Согласно подписи к видео, то, что ранее начиналось как актер в костюме, сегодня превратилось в реальность. Речь идет о танцующем человекоподобном роботе Optimus.

Предприниматель представил его прототип в октябре 2022 года. Тогда Optimus вышел на сцену и поприветствовал публику, помахав собравшимся. Маск также представил клип, на котором робот поливает цветы.