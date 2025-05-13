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Маск представил видео с танцующим роботом Optimus от Tesla
13 мая 2025 / 17:41
Маск представил видео с танцующим роботом Optimus от Tesla
© Официальная страница Илона Маска в X/ТАСС

Владелец Х Илон Маск распространил ролик с исполняющим танец роботом.

Согласно подписи к видео, то, что ранее начиналось как актер в костюме, сегодня превратилось в реальность. Речь идет о танцующем человекоподобном роботе Optimus.

Предприниматель представил его прототип в октябре 2022 года. Тогда Optimus вышел на сцену и поприветствовал публику, помахав собравшимся. Маск также представил клип, на котором робот поливает цветы. 

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