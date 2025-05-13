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Путин охарактеризовал пословицей просадку в экономике ЕС после санкций против РФ
13 мая 2025 / 17:57
Путин охарактеризовал пословицей просадку в экономике ЕС после санкций против РФ
© ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками "Деловой России" охарактеризовал просадку в экономике Европы после антироссийских санкций народной пословицей "не рой другому яму".

"Мы показали хороший темп роста в предыдущие годы. А что получилось у тех, кто пытался нам мешать и наносил ущерб самим себе в стремлении помешать нам? У нас есть очень хорошая поговорка в народе: "Не рой другому яму - сам в нее попадешь", - указал глава государства.

Он также отметил, что основные экономики Европы "фактически свалились в рецессию". 

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