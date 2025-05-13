Захарова заявила, что Россия точечно ответит на неадекватные действия Польши

Москва намерена дать точечный ответ на действия Польши по закрытию российского генконсульства в Кракове. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас мы отвечаем точечно на их вот эти неадекватные шаги. Отвечаем адекватно, отвечаем с учетом наших интересов", - сказала она в эфире телеканала "Соловьев Live".

Вместе с тем, по словам дипломата, польские власти, закрыв генконсульство РФ, прежде всего, бьют по самим себе и собственным гражданам.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский принял решение отозвать разрешение на работу генконсульства РФ в Кракове. В октябре прошлого года Сикорский объявил о закрытии генконсульства РФ в Познани под предлогом организации попыток поджогов во Вроцлаве.

В качестве ответа МИД РФ закрыл польское консульство в Санкт-Петербурге.