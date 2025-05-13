Geo TV: в Пакистане жертвами боевых действий на линии контроля стал 51 человек

ВС Пакистана сообщили, что жертвами боевых действий на линии контроля стали 40 гражданских лиц и 11 военных, еще 121 человек пострадал. Об этом информировал телеканал Geo TV, ссылаясь на межведомственное управление по связям с общественностью (ISPR) армии Пакистана.

В минувшую субботу стороны согласовали режим прекращения огня, но через несколько часов в ряде городов Джамму и Кашмира, а также в Пенджабе были замечены беспилотные летательные аппараты, сработали системы ПВО.

12 мая газета Hindustan Times со ссылкой на источники отмечала, что Индия намерена вести переговоры с Пакистаном исключительно на уровне военных, политических контактов не будет.