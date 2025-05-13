Песков: ЕС на стороне Киева и не может выступать медиатором в переговорах

Европа целиком занимает сторону Украины и не может претендовать на сбалансированный подход переговорам. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Поскольку Европа целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый, сбалансированный подход", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли место для европейских представителей за столом переговоров по украинскому урегулированию.

Песков также отметил, что подход Европы, "скорее, провоенный, ориентированный на продолжение войны". "Он резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют, к примеру, в Москве или в Вашингтоне", - указал представитель Кремля.