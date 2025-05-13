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Президент РФ поручил создать перечень из 100 лучших фильмов для показа в школах
13 мая 2025 / 19:09
Президент РФ поручил создать перечень из 100 лучших фильмов для показа в школах
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил до 30 августа подготовить перечень из 100 лучших российских и советских фильмов для показа в общеобразовательных организациях. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Минпросвещения России совместно с Советом при президенте РФ по культуре и искусству сформировать перечень, включающий в себя 100 лучших советских и российских художественных фильмов, для их демонстрации в общеобразовательных организациях", - сказано в одном из пунктов документа.

Кроме того, глава государства распорядился представить предложения по включению в общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования тем, направленных на знакомство учащихся с классическим кинематографом. Ответственные - министр просвещения Сергей Кравцов и гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

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