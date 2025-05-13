США могут перекроить энергетическую политику ЕС

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Европейский Союз (ЕС) продолжает работать над планом «отречения» от российских энергоресурсов к 2027 году. 7 мая Еврокомиссия опубликовала стратегию поэтапного отказа от российских энергоносителей — трубопроводного газа и СПГ, нефти и ядерного топлива — к концу 2027 года. Пока в документе отсутствуют правовые основания для расторжения долгосрочных контрактов с российскими поставщиками, которые, как ожидается, будут опубликованы в следующем месяце. Все это части программы REPowerEU, которую Брюссель запустил в мае 2022 года.

Однако ряд государств Европы движутся в противоположном направлении. Так, поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европу фактически растут: прокачка газа по системе «Турецкий поток» тоже увеличивается.

Сегодня трубопровод «Турецкий поток», проходящий по дну Черного моря в Турцию и далее в Юго-Восточную Европу, остается основным способом экспорта российского газа в эту локацию. В первом квартале 2025 года объемы поставок по европейскому участку магистрали выросли на 16% по сравнению с предыдущим годом и составили около 4,5 млрд кубометров. Это было обусловлено ростом спроса на «голубое топливо» в Венгрии и Словакии.

Согласно данным ThomsonReuters, с момента запуска «Турецкого потока» в ЕС поступило более 63 млрд кубометров российского газа, что принесло «Газпрому» более 20 млрд евро, а также обеспечило газом Грецию, Болгарию, Сербию, Румынию, Молдову, Северную Македонию, Боснию, Венгрию и Словакию.

В 2025 году Венгрия станет основным импортером российского газа, а объем импорта увеличится до 8 млрд кубометров по сравнению с 6 млрд кубометров в 2023 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 30 апреля сообщал, что в течение суток по «Турецкому потоку» в страну поступает свыше 20 млн кубометров газа. По его словам, за текущий год через газопровод транспортировано почти 2,5 млрд кубометров, что превышает рекордный показатель прошлого года.

В свою очередь Словакия, которая ранее получала газ через Украину, начала импортировать его через «Турецкий поток». Этому способствовало увеличение мощности трансграничного газопровода с 2,6 до 3,5 млрд кубометров в год. Государственный поставщик газа Словакии, компания SPP, в марте 2025 года подтвердила, что продлит долгосрочный контракт с «Газпромом», действующий до 2034 года.

Эти потоки обусловлены значительными скидками «Газпрома». По подсчетам ЕС, цена на российский трубопроводный газ, проданный покупателям ЕС через «Турецкий поток» в 2024 году, была на 13–15% ниже, чем у альтернативных вариантов.

Еврокомиссия же неустанно призывает страны-члены ЕС разработать подробные национальные планы по постепенному отказу от российского газа в течение следующих двух с половиной лет. Не предлагая при этом четкой правовой базы для обеспечения выполнения этих целей.

Евробюрократия верит и ставит на альтернативные варианты обеспечения поставок газа в ЕС. В 2025 году ожидается увеличение экспорта СПГ из США на 15%, что составит 22,5 млрд кубометров. Такой сценарий предполагает замену трубопроводного газа из России и сокращение дефицита торгового баланса США с ЕС на $10 млрд в год. Но этот план может быть сорван по причине изменчивости ценовой конъюнктуры и из-за роста конкуренция за партии СПГ. Уже есть контекстные сигналы: в первой декаде мая стоимость природного газа в Европе немного увеличилась, поскольку некоторые компании из Азии наращивают закупки сжиженного природного газа. В высокий сезон потребления и в фазы сильных холодов «битва» за грузы метановозов будет жесткой.

Любопытно, что Вашингтон становится все более активным на трубопроводном треке, пытаясь заработать в схемах поставок магистрального газа в ЕС. Так, американская инвесткомпания Elliot Investment Management рассматривает покупку части активов на болгарском отрезке трубопровода «Турецкий поток». Об этом 9 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. «Американский хедж-фонд, возглавляемый миллиардером и основателем Полом Сингером, рассматривает возможность приобретения доли в болгарском участке трубопровода «Турецкий поток», — говорится в материале издания.

Уточняется, что представители американской компании еще в апреле провели встречу с чиновниками из Болгарии в Софии и подписали там соглашение о неразглашении с болгарским газовым оператором Bulgaransgaz. По информации издания, переговоры по покупке на данный момент находятся в начальной стадии. В сделку также может войти доступ к инфраструктурным объектам, кабелям передачи и некоторым другим активам.

Участие США в возобновлении поставок российского газа в ЕС может помочь Москве преодолеть политическое сопротивление в большинстве европейских стран. Также это выгодно и самому Вашингтону, поскольку дает ему возможность влиять на объемы поставок российского газа в Европу, а посредникам зарабатывать на перепродаже.

По данным Reuters, в рамках обсуждений возможного участия США в возобновлении поставок российского газа в Европу рассматриваются и другие сделки: американские игроки могут приобрести доли в трансбалтийских «Северных потоках», в газопроводе через Украину или даже в самом ПАО «Газпром». Также обсуждается возможность, при которой американские компании выступят в роли покупателей газа у «Газпрома», а затем перепродадут его в Европу, включая Германию. Такой подход — при котором США закупают российский газ и поставляют его в Европу — может снизить политическое сопротивление в ЕС. Москва обтекаемо и сдержанно комментирует эти переговорные кейсы, некоторые не подтверждая. Но по отдельным есть конкретика. Скажем, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал еще в конце марта, что власти РФ и США обсуждают тему ГТС «Северные потоки». Он пояснял, что речь велась о том, как США могут помочь возобновить поставки российского газа в Европу.

Кстати, 9 мая поступила важная новость, позволяющая с большим оптимизмом смотреть на перспективу реабилитации магистрали «Северный поток 2». Суд швейцарского кантона Цуг утвердил достигнутое 30 апреля мировое соглашение между Nord Stream 2 и ее кредиторами. -0-