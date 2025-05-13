В Палестине считают, что для возвращения к нормальной жизни им понадобится 15 лет

Палестине после окончания боевых действий понадобится 15 лет для возвращения к нормальной жизни. Об этом заявил министр национальной экономики Палестины Мухаммед аль-Амур, выступая в Багдаде на заседании Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) по экономическим и социальным вопросам, передает Иракское агентство новостей.

"Палестине после окончания войны с Израилем понадобится 15 лет, чтобы вернуться к нормальной жизни. Несмотря на сложившуюся ситуацию, палестинцы проявляют стойкость. Наш народ не будет повержен независимо от того, как долго продлится оккупация", - указал он.

"Газа подвергается геноциду. В сектор не допускаются тысячи грузовиков с гуманитарной помощью. При этом мир молчаливо наблюдает за резней в Газе", - подчеркнул аль-Амур. "На Западном берегу реки Иордан размещено свыше 1 тыс. израильских блокпостов, что разрушает экономику", - отметил он. "Уровень безработицы на Западном берегу и в секторе Газа достигает 51%", - акцентировал министр.

С 2 марта текущего года в сектор Газа не поступает гуманитарная помощь, по решению властей еврейского государства остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты.

18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе, нанеся по нему массированные удары и прервав тем самым установленный в январе 2025 года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками, подчеркнув, что цель операции в Газе - освобождение всех заложников.