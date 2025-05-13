Рособрнадзор сообщил, что 81% детей мигрантов отказали в тестировании по русскому

На участие в тестировании по русскому языку для детей мигрантов было подано более 1,7 тыс. заявлений, при этом 81% заявителей было отказано в принятии документов. Об этом информировали в пресс-службе Рособрнадзора.

Уточняется, что основными причинами отказов стали: предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также выявление недостоверных сведений в поданных документах.

По данным ведомства, на процедуру тестирования были допущены 335 человек. 44 человека уже приняли участие в тестировании, из них 27 человек - 61% - справились с заданиями, а остальные - нет. На сегодняшний день проведение тестирования проводится в 2 356 организациях.

Тестирование на владение русским языком для несовершеннолетних иностранных граждан, планирующих продолжить обучение в школах РФ, было введено с 1 апреля текущего года. Несдача на тестировании является основанием для отказа в зачислении в российские школы.

Тестирование в первом классе проводится только в устной форме, со второго класса - в устной и письменной форме.