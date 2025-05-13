Рябков: Россия надеется, что в Стамбуле состоится прямой контакт с Украиной

Москва рассчитывает, что в Стамбуле состоится прямой контакт с Киевом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

"Позиция, которую мы отрабатываем, она озвучена публично. Наши представители готовятся к этому контакту. Мы надеемся, что контакт состоится и не будет использован исключительно для пиара, которым увлеченно занимаются во многих столицах", - отметил высокопоставленный дипломат.