Марина Харькова, журналист, Донецк

Предложенное Россией трехдневное перемирие в честь 80-летия Победы нарушалось украинскими боевиками ВСУ с такой частотой, что никаких сомнений в агрессивности Киева не осталось. Сразу после того, как российский лидер официально объявил о перемирии накануне 9 мая, глава украинского режима Владимир Зеленский сообщил, что украинское военное командование выбирает для нанесения ударов наиболее чувствительные для России объекты. При этом он ссылался, что так намерен убедить Россию согласиться на 30-дневное перемирие. Глубоко ущербная логика его не смущала - вместо соблюдения предложенных перемирий, как в честь Дня Победы, так и прошлых, он выдвигал согласованные с Европой ультиматумы «реализовать полное и безоговорочное прекращение боевых действий на суше, в воздухе и на море на период не менее 30 дней с 12 мая».

Между тем, ничто не мешало украинскому режиму соблюдать договоренности, однако этого не было сделано. Сначала Киев проигнорировал предложение Москвы об отказе от ударов по энергетическим объектам, пасхальное перемирие нарушил более 5 тысяч раз, а теперь ВСУ более 9000 раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщили в российском минобороны и ряд губернаторов разных регионов. Более того, сразу же после болтовни Зеленского о «немедленном перемирии на месяц» ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску в Курской области. «При осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, назначена взрывотехническая судебная экспертиза», сообщили в пресс-службе СК РФ. А всего за три дня ВСУ более 9000 раз нарушили режим прекращения огня.

Уже вечером 7 мая ВСУ атаковали ряд российских регионов, в отдельных районах были ночные удары. Так, у кубанской станицы Тамань системы противовоздушной обороны сбили две ракеты ВСУ, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков. Повреждения получили 17 домов, пострадавших среди мирных жителей нет.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о попытке удара украинского беспилотника по объекту в Каменске-Шахтинском. Беспилотник нейтрализовали средствами РЭБ. Целью для ВСУ было крупнейшее химическое предприятие юга России — комбинат «Каменский». Наша система РЭБ подавила беспилотник «Лютый», который «посадили» на территории предприятия, взрыва удалось избежать.

Над Череповецким районом Вологодской области были обнаружены и сбиты два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Два БПЛА 7 мая летели атаковать Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб. А в ряде российских аэропортов вводили в действие план «Ковер». В результате произошли сбои в расписании воздушного транспорта. В Шереметьево отменили 36 авиарейсов, в Домодедово - 29 рейсов. К вечеру 8 мая гражданская авиация вернулась к штатному расписанию.

Массированным атакам подверглась Белгородская область. «В Белгородском районе поселки Малиновка и Октябрьский подверглись атакам двух БПЛА, один из которых сбит. В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, поселку Дальний, селам Казинка, Карабаново, Новопетровка и Пристень совершены атаки 14 беспилотников, семь из которых подавлены и сбиты. В Волоконовском районе хутор Старый подвергся обстрелу с применением пяти боеприпасов. В селе Тишанка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждено частное домовладение. Также в Грайворонском муниципальном округе пос. Горьковский и села Пороз, Почаево и Сподарюшино подверглись обстрелу, по населенным пунктам выпущены девять боеприпасов, зафиксирован налет пяти БПЛА. В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено выпущены 130 боеприпасов в ходе 21 обстрела и совершены атаки 21 беспилотника. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Марьино выпущены три боеприпаса и совершены атаки 19 беспилотников, из которых 14 сбиты и подавлены. В городе Шебекино в результате атаки дрона ранена женщина», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Один из серьезных инцидентов произошел, когда ВСУ атаковали ударным беспилотником здание правительства. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали два человека. Один из них — сотрудник Росгвардии, получивший осколочное ранение, был госпитализирован. Заместитель губернатора также получил травмы и сотрясение мозга. Кроме этого, украинские беспилотники били в регионе по фермерскому хозяйству, грузовику с цистерной, спецтехнике, инфраструктурным объектам связи и частным домам.

В Курской области при обстреле Глушковского района 9 мая получил смертельные ранения житель села Званное. В ДНР в День Победы пострадали три человека: в Донецке, в Селидово мужчину ранило при обстреле ВСУ из ствольной артиллерии, в Макеевке от сбитой ракеты пострадал подросток.

О провокациях и попытках прорыва на границе Сумской и Курской областей сообщил военкор Роман Алехин: «В четыре утра на Теткино был очередной накат: пехота на бронемашинах в сопровождении инженерной техники. Их встретили ВДВ и FPV-дроны. Техника сгорела. Противник уничтожен». Эту информацию дополнили и уточнили в российском минобороны. «Украинская сторона нарушила режим прекращения огня 9318 раз. ВСУ не прекратили ведение боевых действий», — говорится в сообщении. К 11 мая российские войска отразили 37 атак и одну разведку боем в новых регионах России, а также пять попыток прорыва в Курской и Белгородской областях. Всего по всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения нанесли более 4 тысяч ударов из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов. Кроме вражеских беспилотников, российские средства ПВО сбили две авиационных бомбы и украинскую управляемую ракету «Нептун», а 9 мая морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 23 украинских безэкипажных катера».

Министерство обороны России вело пристальное наблюдение и сбор данных с самой первой минуты объявленного перемирия, тщательно отслеживая каждый факт нарушения временного прекращения огня со стороны Украины, отражая удары ВСУ и зеркально реагируя на атаки и обстрелы ВСУ. «С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции», - заявили в Минобороны РФ.

Почти по всей линии противостояния в ЛНР и ДНР украинские боевики, по данным Минобороны, пытались идти на прорыв. Это происходило в районах населенных пунктов Новоегоровка, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Новоеленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка, Веселое.

Подразделения ВСУ пытались атаковать наши позиции у пос. Троянда и Леонтовичи на окраинах Красноармейска (украинское название – Покровск), где группировкой противника командует генерал Драпатый. Украинцы намеревались оттеснить наших бойцов от города, но получили ответ из всех средств огневого поражения: от FPV до тяжёлых огнемётных систем. После чего ВСУ покинули свои позиции в Леонтовичах и отошли в городскую черту Красноармейска.

Киевский режим не откликнулся на предложенное Россией перемирие ко Дню Победы и тут же предпринял масштабные атаки, но украинские военные понесли большие потери, пытаясь атаковать Россию в течение трёхдневного перемирия в честь 80-летия дня победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время брифинга 11 мая. «Все эти атаки, в том числе и попытки проникнуть на территорию Российской Федерации в районе Курской области и Белгородской области, отбиты. Больше того, наши военные специалисты считают, что они не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям, противник понёс очень большие потери», — сказал Путин.

«Киевский режим, нарушив перемирие, показал, что не стремится и не хочет мира для Украины, тем самым провалив экзамен на готовность к долгосрочному миру», — считает председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. А ряд западных СМИ осуждает действия Зеленского. В частности, аналитики издания Strategic Culture написали, что Владимир Зеленский отверг инициативу Путина о введении режима прекращения огня, поскольку такое решение могло бы поставить под угрозу легитимность власти «и без того малопопулярного и дискредитированного Зеленского». -0-