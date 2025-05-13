Китаевед Островский: Америке вряд ли удастся переиграть КНР

Американо-китайские переговоры по вопросам торговли прошли в Женеве с 10 по 11 мая. В результате США и Китай договорились о взаимном сокращении тарифов на 90 дней и создании механизма для обсуждения вопросов экономических и торговых отношений.

2 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Суммарные пошлины США на товары из КНР достигли 145%. Китай в ответ на действия администрации Трампа последовательно поднял тарифы на американские товары до 125%.

Заместитель Главного редактора журнала «Проблемы Дальнего востока», главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский отмечает: «Несмотря на то, что Китай и США достигли определенного компромисса на переговорах по торговле, Трампу не удалось заставить Китай следовать своей экономической политике. Стороны пришли к примерно тому, что было во время первого срока президентства Трампа, когда стороны больше года вели торговые переговоры, и, в конце концов, остались при своем. Китайцам тогда удалось добиться признания курса юаня, хотя Америка тогда заявляла, что Китай сознательно занижает стоимость юаня, в результате чего объем китайского экспорта существенно превышал американский импорт в Китай. Сейчас примерно такая же ситуация. Но Америке Китай вряд ли удастся переиграть, потому, что у Китая своя довольно жесткая позиция. Американская торговля имела значение после вступления Китая в ВТО. Тогда доля США во внешней торговле Китая составляла примерно две трети, но сегодня этот показатель составляет около трети. Кроме того, если к этому добавить прямые инвестиции из Америки в Китай, которые сейчас практически не идут, хотя из Китая в Америку идет большой объем прямых инвестиций, то соответственно шансы на успех американцев на переговорах изначально были не высоки».

ПО мнению эксперта, «трения между странами будут продолжаться, хотя последнее время Китай не называет это трениями, как десять лет назад, а прямо говорит через СМИ, что это - торговая война и она будет продолжена».