Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
13 мая 2025 / 22:33
КОТИРОВКИ
USD
13/05
97.9241
EUR
13/05
104.8872
Новости часа
Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта Трамп: Запад не должен втягиваться в еще одну бесконечную войну в Европе
Москва
13 мая 2025 / 22:33
Котировки
USD
13/05
97.9241
0.0000
EUR
13/05
104.8872
0.0000
Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
Китаевед Островский: Америке вряд ли удастся переиграть КНР
Китаевед Островский: Америке вряд ли удастся переиграть КНР
Политолог Макаренко о новых санкциях против России
Политолог Макаренко о новых санкциях против России
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
войны
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / США: после империи / США против КНР
Экономика
Китаевед Островский: Америке вряд ли удастся переиграть КНР
13 мая 2025 / 21:10

Американо-китайские переговоры по вопросам торговли прошли в Женеве с 10 по 11 мая. В результате США и Китай договорились о взаимном сокращении тарифов на 90 дней и создании механизма для обсуждения вопросов экономических и торговых отношений.

2 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Суммарные пошлины США на товары из КНР достигли 145%. Китай в ответ на действия администрации Трампа последовательно поднял тарифы на американские товары до 125%.

Заместитель Главного редактора журнала «Проблемы Дальнего востока», главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский отмечает: «Несмотря на то, что Китай и США достигли определенного компромисса на переговорах по торговле, Трампу не удалось заставить Китай следовать своей экономической политике. Стороны пришли к примерно тому, что было во время первого срока президентства Трампа, когда стороны больше года вели торговые переговоры, и, в конце концов, остались при своем. Китайцам тогда удалось добиться признания курса юаня, хотя Америка тогда заявляла, что Китай сознательно занижает стоимость юаня, в результате чего объем китайского экспорта существенно превышал американский импорт в Китай. Сейчас примерно такая же ситуация. Но Америке Китай вряд ли удастся переиграть, потому, что у Китая своя довольно жесткая позиция. Американская торговля имела значение после вступления Китая в ВТО. Тогда доля США во внешней торговле Китая составляла примерно две трети, но сегодня этот показатель составляет около трети. Кроме того, если к этому добавить прямые инвестиции из Америки в Китай, которые сейчас практически не идут, хотя из Китая в Америку идет большой объем прямых инвестиций, то соответственно шансы на успех американцев на переговорах изначально были не высоки».  

ПО мнению эксперта, «трения между странами будут продолжаться, хотя последнее время Китай не называет это трениями, как десять лет назад, а прямо говорит через СМИ, что это - торговая война и она будет продолжена».            

Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
Китаевед Островский: Америке вряд ли удастся переиграть КНР
Китаевед Островский: Америке вряд ли удастся переиграть КНР
Политолог Макаренко о новых санкциях против России
Политолог Макаренко о новых санкциях против России
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
войны
Владимир Путин
Все интервью
21:42
Трамп: Запад не должен втягиваться в еще одну бесконечную войну в Европе
21:19
Путин: русская культура - мощная основа для консолидации общества
21:01
Мерц заявил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций против России
20:44
Келлог: Трамп посетит Стамбул, если на переговоры приедет Путин
20:31
На Солнце зафиксирована вспышка высочайшего класса
20:09
США и Саудовская Аравия заключили двусторонние соглашения на $300 млрд
19:50
Рябков: Россия надеется, что в Стамбуле состоится прямой контакт с Украиной
19:39
Рособрнадзор сообщил, что 81% детей мигрантов отказали в тестировании по русскому
19:19
В Палестине считают, что для возвращения к нормальной жизни им понадобится 15 лет
19:09
Президент РФ поручил создать перечень из 100 лучших фильмов для показа в школах
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры