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США и Саудовская Аравия заключили двусторонние соглашения на $300 млрд
13 мая 2025 / 20:09
США и Саудовская Аравия заключили двусторонние соглашения на $300 млрд
© Win McNamee/ Getty Images/ТАСС

США и Саудовская Аравия заключили двусторонние соглашения на общую сумму $300 млрд. С таким заявлением наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выступил на саудовско-американском форуме в Эр-Рияде.

По его словам, сумма инвестиционных обязательств между странами составляет $600 млрд, из них половина закреплена конкретными соглашениями и контрактами, подписанными в рамках визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. При этом страны намерены увеличить сумму совместных инвестиционных проектов до $1 трлн, отметил наследный принц.

"Мы прорабатываем партнерские проекты на общую сумму $600 млрд, включая соглашения на более чем $300 млрд, которые уже были объявлены в рамках этого форума. В ближайшие месяцы мы перейдем ко второму этапу - работе над завершением оставшихся договоренностей, чтобы довести общий объем инвестиционных обязательств до $1 трлн", - указал он.

По информации Белого дома, саудовская компания DataVolt инвестирует порядка $20 млрд в строительство центров обработки данных и создание энергетической инфраструктуры на территории США. Американская корпорация GE Vernova поставит в Саудовскую Аравию газовые турбины и энергетическое оборудование на сумму $14,2 млрд. Авиастроительный концерн Boeing заключил контракт на поставку пассажирских самолетов 737-8 для саудовского лизингодателя AviLease на сумму $4,8 млрд.

Кроме того, стороны подписали крупнейшее в истории двустороннее соглашение в сфере обороны на сумму порядка $142 млрд. Вместе с тем часть саудовских инвестиций будет направлена на строительство высокотехнологичного завода по производству медицинских растворов в штате Мичиган общей стоимостью $5,8 млрд.

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