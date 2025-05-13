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На Солнце зафиксирована вспышка высочайшего класса
13 мая 2025 / 20:31
На Солнце зафиксирована вспышка высочайшего класса
© SDO/ NASA/ТАСС

На Солнце 13 мая зафиксирована вспышка высочайшего класса (Х). Об этом со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") сообщает ТАСС.

"Во вторник, 13 мая, в 18:38 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4079 (N07W81) зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 19 минут", - сказано в сообщении.

На сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН уточняется, что вспышка произошла на западном краю Солнца, "поэтому глобально опасности для Земли не представляет".

Последний раз вспышка аналогичного уровня наблюдалась 28 марта.

Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности рентгеновского излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность возрастает в 10 раз. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури. 

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