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Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
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Безопасность
Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
13 мая 2025 / 21:46

В ночь на 13 мая министерство обороны, подчиняющееся Правительству национального единства (ПНЕ) Ливии, объявило об "успешном завершении военной операции" в столице страны Триполи после продолжавшихся несколько часов столкновений.

Ранее на юге Триполи начались бои между 444-й боевой бригадой и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности. Причиной эскалации стала гибель руководителя аппарата Абдельгани аль-Кикли. Источник в силовых структурах страны подтвердил телеканалу Al Wasat, что аль-Кикли, известный также как Ганива, был убит в понедельник вечером в штабе 444-й бригады. По словам источника, причина присутствия аль-Кикли в штабе неизвестна, не исключается, что его "заманили на встречу".

Старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отмечает, что «в Ливии уже давно продолжается противостояние различных сил. Прежде всего, это связано с тем, что Ливия - распавшееся государство. После того, как в результате агрессии Запада государственный аппарат был уничтожен, а режим Каддафи свергнут, Ливия как государство оказалось разрушенной. На местах власть контролируют клановые группировки. Из двух главных сил, которые претендуют на власть в Ливии, одна базируется в Триполи, другая – на востоке Ливии. И эти две группировки, поддерживаемые внешними силами, претендуют на власть во всей стране. Наиболее активным внешним игроком является Турция, которая поддерживает группировку, исповедующую исламистскую идеологию «Братьев мусульман» (запрещены в РФ).

По мнению эксперта, «с одной стороны, угроза разрастания конфликта потенциально существует, но, с другой стороны, всегда подобные обострения пытались потушить и международные организации в лице ООН, и группа арабских стран, и внешние акторы. Поэтому вряд ли нынешняя ситуация приведет к масштабному конфликту».             

Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
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