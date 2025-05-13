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Келлог: Трамп посетит Стамбул, если на переговоры приедет Путин
13 мая 2025 / 20:44
Келлог: Трамп посетит Стамбул, если на переговоры приедет Путин
© AP Photo/ Mark Schiefelbein/ТАСС

Президент США Дональд Трамп может отправиться в Стамбул, где 15 мая намечены контакты между Москвой и Киевом, если президент РФ Владимир Путин приедет в Турцию. Такое заявление сделал спецпосланник США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox Business.

"Надеемся, что президент Путин будет там, тогда и президент Трамп тоже приедет. Это будет удивительная встреча", - отметил он.

Некоторое время назад представитель администрации США сообщил телеканалу CNN, что поездка Трампа в Стамбул может состояться, если в переговорах по Украине решит принять участие российский лидер. 

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