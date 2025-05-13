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Мерц заявил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций против России
13 мая 2025 / 21:01
Мерц заявил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций против России
© AP Photo/ Ebrahim Noroozi/ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз уже работает над подготовкой следующего пакета санкций против России.

"Евросоюз уже готовит следующий пакет антироссийских санкций. Решение на этот счет должно быть принято до конца июня", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Берлине. По утверждению Мерца, санкции затронут сферу энергетики, а также так называемого теневого флота.

"Мы полны решимости, в том числе и я лично, осуществить это последовательно и при максимально возможном взаимодействии в рамках ЕС. Мы, разумеется, попытаемся убедить те страны, которые все еще колеблются, в том, что это правильный путь", - указал он.

Как ранее информировало агентство Bloomberg, ЕК предлагает внести в черный список 60 физических лиц и организаций и 150 танкеров, транспортирующих российскую нефть, не обращая внимания на попытки Запада установить потолки цен. 

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