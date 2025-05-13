Путин: русская культура - мощная основа для консолидации общества

Идеи и смыслы русской культуры неизменно обращены к человеку и народу в целом, они являются основой для консолидации общества. С соответствующим заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

При общении с членами попечительских советов Большого и Мариинского театров он обратил внимание на их вклад в поддержку молодых музыкантов, художников и артистов.

"Такое участие не только служит развитию их таланта, но и помогает им активно, созидательно включаться в общественную жизнь страны, что в полной мере созвучно с нашими традициями, с ценностями, идеями, смыслами отечественной культуры, которые всегда обращены к человеку и к нашему народу. Культурное достояние, духовная идентичность, творческое богатство - это мощная основа для развития страны и консолидации общества", - подчеркнул глава государства.

Путин также выразил благодарность Большому и "Мариинке" за поддержку проектов в сфере культуры, которые вносят существенный вклад в укрепление единства российского народа.

"Спектакли и концерты этих прославленных театров, их филиалов широко востребованы и любимы публикой. Афиши ежегодно пополняются новыми постановками: каждый год - более десятка премьер", - констатировал он.