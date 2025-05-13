Трамп: Запад не должен втягиваться в еще одну бесконечную войну в Европе

Запад не должен втягивать себя в еще одну "бесконечную войну" - в Европе. Уверенность в этом выразил президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт на Украине.

"Западу не следует втягивать себя в еще одну бесконечную войну - в Европе", - отметил он в ходе двустороннего инвестиционного форума в Саудовской Аравии. Выступление главы Белого дома транслировали американские новостные телекомпании.

"Мы должны добиться прекращения кровопролития и работать сообща, занимаясь крупнейшими долгосрочными угрозами как одна непобедимая команда", - подчеркнул он. "Мое предпочтение как президента США неизменно будет заключаться в том, чтобы иметь мир и партнерства. Когда этого исхода можно достичь. И так будет всегда", - заключил Трамп.