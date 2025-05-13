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Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в Турции
13 мая 2025 / 21:58
Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в Турции
© AP Photo/ Evgeniy Maloletka/ТАСС

Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Анкаре или в Стамбуле.

Он ответил отрицательно на вопрос о том, рассматривает ли украинская сторона возможность встречи представителей Москвы и Киева в ином составе. "Другие форматы мы пока не прорабатывали и не проговаривали. Я буду не один, это факт, но дело не в этом", - отметил Зеленский.

Вместе с тем он сообщил, что 15 мая у него намечена встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

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