Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в Турции

Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Анкаре или в Стамбуле.

Он ответил отрицательно на вопрос о том, рассматривает ли украинская сторона возможность встречи представителей Москвы и Киева в ином составе. "Другие форматы мы пока не прорабатывали и не проговаривали. Я буду не один, это факт, но дело не в этом", - отметил Зеленский.

Вместе с тем он сообщил, что 15 мая у него намечена встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.