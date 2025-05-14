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Путин обратил внимание на привлекательность Донбасса и Новороссии для бизнеса
13 мая 2025 / 22:05
Путин обратил внимание на привлекательность Донбасса и Новороссии для бизнеса
© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что земли Донбасса и Новороссии плодородные с точки зрения сельского хозяйства и благодатные для развития туризма.

"Там есть во что вкладываться. Там и земли такие, плодородные с точки зрения сельского хозяйства и благодатные с точки зрения развития туризма, в Приазовье и так далее. Там много очень интересных составляющих, в том числе льготная ставка по ипотеке сохраняется. Есть над чем работать. На самом деле привлекательные условия", - отметил он при общении с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Глава государства также заявил о необходимости выработать единые критерии использования земли на указанных территориях. "Необходимо выработать общий порядок, и надо его максимально разбюрократить, вне зависимости от того, что было раньше. Надо исходить из того, что есть сегодня и в чем заинтересована страна", - подчеркнул он.

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