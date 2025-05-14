Трамп заявил, что США откажутся от санкций в отношении Сирии

Администрация США снимет санкции в отношении Сирии, чтобы у этой арабской республики был шанс на мир. С таким заявлением президент США Дональд Трамп выступил в ходе саудовско-американского инвестиционного форума в Эр-Рияде. Его выступление транслировали американские новостные телекомпании.

"Я чрезвычайно рад сообщить, что госсекретарь Марко Рубио в конце этой недели встретится с новым министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шейбани в Турции. И после обсуждения положения дел в Сирии с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, а также с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, я прикажу прекратить применение санкций против Сирии, чтобы дать им шанс достичь величия", - указал американский лидер.

"Санкции были жестокими и разрушительными и выполняли, действительно, важную функцию, тем не менее в то время, но теперь настало время Сирии блистать. Мы отменяем все ограничительные меры, я думаю, что у них все получится, судя по людям, духу и всему остальному, о чем я слышу. Поэтому я говорю: "Удачи, Сирия. Покажите нам что-то особенное, как они сделали это в Саудовской Аравии", - отметил Трамп.

Вместе с тем он выразил надежду на то, что новое сирийское правительство сможет стабилизировать ситуацию в стране и сохранить мир.