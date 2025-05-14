Захарова пошутила над словами Макрона об Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила президенту Франции Эмманюэлю Макрону салфетку после слов об Украине. В своем Telegram-канале она обратила внимание на высказывание Макрона, утверждавшего, что на Украине поставлена на карту безопасность Европы.

"Несите салфетку", - пошутила дипломат.

Некоторое время назад появилось видео с Макроном, премьер-министром Британии Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сделанное в поезде во время поездки в Киев. На видео французский лидер после начала съемки журналистами их встречи, спохватившись, убирает со стола маленький белый сверток.

В Елисейском дворце заявили, что небольшой сверток, который Макрон убрал со стола перед журналистами, - это не наркотики, а носовой платок.