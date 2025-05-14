Трамп считает дураками критикующих его за принятие в дар премиального Boeing

Критика относительно передачи королевской семьей Катара самолета Boeing 747-8 класса люкс в подарок президенту США Дональду Трампу заставила его усомниться в интеллекте недовольных.

"Только дурак не стал бы от имени Соединенных Штатов принимать такой подарок", - указал американский лидер, обращаясь к критикам в соцсети Truth Соц. сети. "Boeing 747 дарят ВВС США, Пентагону, а не мне. Это подарок от государства, от Катара, который мы многие годы успешно защищаем. Его временно будет использовать правительство в качестве борта номер один, покуда не поставят наши новые Boeing, доставка которых значительно задержалась", - отметил он.

Вместе с тем Трамп задался вопросом, зачем тратить миллионы долларов из бюджета, если самолет можно получить бесплатно "от страны, которая хочет отблагодарить нас за добросовестную работу".

В минувшее воскресенье телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что королевская семья Катара планирует подарить президенту США "летающий дворец", который может стать одним из самых дорогих подарков, когда-либо полученных Соединенными Штатами от иностранных государств. Издание Politico со ссылкой на пресс-атташе посольства Катара в Вашингтоне Али аль-Ансари информировало о том, что Минобороны Катара не приняло окончательного решения о передаче Трампу самолета Boeing 747-8.