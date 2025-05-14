Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до 57,8 тыс. га

В Бурятии площадь лесных пожаров за минувшие сутки увеличилась с 53,2 тыс. га до 57,8 тыс. га. Все возгорания находятся на территории Еравнинского и Баунтовского эвенкийского районов республики. Об этом со ссылкой на республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) сообщает ТАСС.

"В среду утром действует 20 лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах на общей площади 57 844 га. За минувшие сутки в лесном фонде республики новых возгораний не выявлено", - указали в ведомстве.

Причиной возникновения всех возгораний послужило неосторожное обращение с огнем. Угрозы населенным пунктам нет, горит сухая трава и кустарники. В тушении огня задействовано 405 человек - сотрудники лесной охраны, Авиалесоохраны, добровольцы. Привлечено 78 единиц лесопожарной техники.

На территории лесного фонда Бурятии с 13 мая введен режим ЧС