Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
14 мая 2025 / 12:36
КОТИРОВКИ
USD
14/05
97.9241
EUR
14/05
104.8872
Новости часа
Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до 57,8 тыс. га Трамп считает дураками критикующих его за принятие в дар премиального Boeing
Москва
14 мая 2025 / 12:36
Котировки
USD
14/05
97.9241
0.0000
EUR
14/05
104.8872
0.0000
Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
Китаевед Островский: Америке вряд ли удастся переиграть КНР
Китаевед Островский: Америке вряд ли удастся переиграть КНР
Политолог Макаренко о новых санкциях против России
Политолог Макаренко о новых санкциях против России
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
войны
Владимир Путин
Все интервью
/ / / /
Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до 57,8 тыс. га
14 мая 2025 / 10:34
Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до 57,8 тыс. га
© МЧС России/ТАСС

В Бурятии площадь лесных пожаров за минувшие сутки увеличилась с 53,2 тыс. га до 57,8 тыс. га. Все возгорания находятся на территории Еравнинского и Баунтовского эвенкийского районов республики. Об этом со ссылкой на республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) сообщает ТАСС.

"В среду утром действует 20 лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах на общей площади 57 844 га. За минувшие сутки в лесном фонде республики новых возгораний не выявлено", - указали в ведомстве.

Причиной возникновения всех возгораний послужило неосторожное обращение с огнем. Угрозы населенным пунктам нет, горит сухая трава и кустарники. В тушении огня задействовано 405 человек - сотрудники лесной охраны, Авиалесоохраны, добровольцы. Привлечено 78 единиц лесопожарной техники.

На территории лесного фонда Бурятии с 13 мая введен режим ЧС

Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
Китаевед Островский: Америке вряд ли удастся переиграть КНР
Китаевед Островский: Америке вряд ли удастся переиграть КНР
Политолог Макаренко о новых санкциях против России
Политолог Макаренко о новых санкциях против России
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
войны
Владимир Путин
Все интервью
10:29
Трамп считает дураками критикующих его за принятие в дар премиального Boeing
10:06
Захарова пошутила над словами Макрона об Украине
22:21
Трамп заявил, что США откажутся от санкций в отношении Сирии
22:05
Путин обратил внимание на привлекательность Донбасса и Новороссии для бизнеса
21:58
Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в Турции
21:42
Трамп: Запад не должен втягиваться в еще одну бесконечную войну в Европе
21:19
Путин: русская культура - мощная основа для консолидации общества
21:01
Мерц заявил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций против России
20:44
Келлог: Трамп посетит Стамбул, если на переговоры приедет Путин
20:31
На Солнце зафиксирована вспышка высочайшего класса
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры