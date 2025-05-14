Суд ЕС счел фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных о вакцинации

Европейский суд юстиции признал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах.

"Суд признал доводы истца обоснованными", - следует из постановления суда. Обвинения в отношении фон дер Ляйен выдвинула газета The New York Times в 2023 году. По утверждению издания, глава ЕК необоснованно отказала в публикации СМС, в которых она согласовала с главой компании Pfizer Альбертом Бурла положения контрактов по закупкам вакцин для Евросоюза более чем на €30 млрд.

Американское издание опротестовало в суде ЕС отказ Еврокомиссии предоставить ей доступ к этим СМС, которые, по мнению адвокатов истца, содержат сведения, имеющие общественное значение. Обмен сообщениями осуществлялся в 2021 году, контракты по ним заключались с 2021 по 2023 год. Еврокомиссия длительное время не комментировала эту тему, а затем информировала о том, что сообщения якобы были "по ошибке уничтожены".

Нынешнее решение суда ЕС не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в отношении нее, но может стать основанием для новых исков против главы Еврокомиссии с более серьезными обвинениями.

В январе текущего года суд Льежа при активной поддержке прокуратуры ЕС закрыл другое разбирательство в отношении фон дер Ляйен по иску бельгийского активиста Фредерика Бальдана, к которому присоединились порядка 1 000 физических лиц и общественных организаций. Большинство участников процесса - граждане ЕС, получившие инвалидность, и близкие погибших в результате побочного действия применявшихся в ЕС вакцин от COVID-19, которые не прошли клинических испытаний.