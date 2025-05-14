Al Arabiya: Трамп и президент Сирии провели переговоры в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп встретился с новым главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Лидеры двух стран провели переговоры в Эр-Рияде перед началом саммита США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, передает телеканал Al Arabiya.

Как отмечается, встреча президентов США и Сирии стала первой за 25 лет. Днем ранее, 13 мая, Трамп заявил, что Соединенные Штаты по просьбе наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана отменят санкции, примененные в отношении Сирии во время правления Башара Асада.

Ахмед аш-Шараа, носивший прозвище Абу Мухаммед аль-Джулани, все еще фигурирует в американском списке особо опасных террористов. До назначения на пост президента Сирии он возглавлял исламистскую группировку "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), под руководством которой коалиция сирийских повстанцев свергла Асада.

Во вторник Трамп прилетел в Саудовскую Аравию с первым госвизитом после вступления в должность главы государства. В рамках ближневосточного турне он намерен также посетить Катар и ОАЭ.

В первый день визита США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму более $600 млрд.