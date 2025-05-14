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Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
14 мая 2025 / 11:37
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 14 мая отметился снижением ключевых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня растет в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался и составлял 2 917,94 пункта (-0,6%), индекс РТС - так же опускался на 0,6%, до 1 141,17 пункта. Курс юаня к рублю демонстрировал рост на 0,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,123 рубля.

К 10:18 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 914,18 пункта (-0,73%), индекс РТС составлял 1 139,7 пункта (-0,73%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил рост до 11,128 рубля (+1,05 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов. 

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