ТАСС: послы ЕС одобрили 17-й пакет санкций в отношении России

Послы Европейского союза приняли 17-й пакет санкций против России. Об этом со ссылкой на источник в институтах ЕС передает ТАСС.

Отмечается, что утверждение данных рестрикций главами МИД сообщества ожидается 20 мая. После этого пакет будет опубликован в "Официальном журнале" ЕС и вступит в силу.

По данным европейских СМИ, санкции предполагают включение в черный список ЕС около 60 физических и юридических лиц России и ее партнеров, а также от 50 до 150 танкеров, транспортирующих российскую нефть.

16-й пакет санкций Евросоюза вступил в силу 24 февраля.