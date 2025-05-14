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Попова: в России заболеваемость вирусным гепатитом А находится на историческом минимуме
14 мая 2025 / 12:11
Попова: в России заболеваемость вирусным гепатитом А находится на историческом минимуме
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

В России на сегодняшний день заболеваемость вирусным гепатитом А находится на историческом минимуме, это является результатом комплексной работы по предотвращению его распространения. На это обратила внимание глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

"В России системно и уже много лет ведется работа по противодействию различным вирусным гепатитам. Заболеваемость вирусным гепатитом А в стране с 2020 года, после появления вакцины, снизилась в 25 раз. Сейчас мы работаем в очагах, их очень немного. И сегодня мы находимся на историческом минимуме по заболеваемости вирусным гепатитом А - ровно потому что мы располагаем инструментами воздействия", - сказала Попова.

По ее словам, в очагах заболевания проводится вакцинация. При выявлении больного вирусным гепатитом А прививается окружение заболевшего. Таким образом предотвращается дальнейшее распространение заболевания, указала глава надзорного ведомства.

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