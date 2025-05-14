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Политика
Трамп заявил о намерении предложить Ирану сделку за отказ от ядерного оружия
14 мая 2025 / 12:48
Трамп заявил о намерении предложить Ирану сделку за отказ от ядерного оружия
© Stephen Maturen/ Getty Images/ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении заключить сделку с Ираном, если тот откажется от создания ядерного оружия.

"Я намерен заключить сделку с Ираном, сделать что-то, если возможно. Но он должен перестать спонсировать терроризм, воздержаться от ведения кровавых прокси-войн и навсегда отказаться от цели создать ядерное оружие", - сказал американский лидер, выступая на саммите США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Некоторое время назад официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон договорились продолжить переговоры по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы, обсуждают время и место нового раунда консультаций.

Ранее США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы исламской республики. Иранскую делегацию на консультациях возглавляет глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Во вторник Трамп заявил, что США готовы оказать максимальное давление на Иран, лишив его возможности экспортировать нефть, если стороны не смогут достичь договоренности по ядерной программе Тегерана. 

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