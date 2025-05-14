Нарышкин: оппоненты России вынашивают планы о смене власти в стране

Геополитических оппонентов Москвы злит величие России, они вынашивают планы о смене государственной власти в РФ. Такое мнение выразил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, посвященного 100-летию окончания интервенции и оккупации Японией Северного Сахалина.

"Мы видим, что, и как 100 лет назад, так и нынешние геополитические оппоненты России все так же раздражены огромностью нашей страны, ее величием, ее людскими и природными богатствами. Все так же вынашивают мечты и даже планы о смене государственной власти, государственного руководства", - указал Нарышкин.

"И сегодня нам хорошо известно, что есть мелкие группы так называемых городских сумасшедших даже у нас. При этом большая часть из них освободила территорию России от своего присутствия. Но они вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию на несколько частей. В общем, все это продолжается", - отметил он.

В этой связи, по словам председателя РИО, "изучение истории вокруг событий, связанных с освобождением Северного Сахалина от японской оккупации, остается очень актуальным", поскольку всем нужно извлекать правильные выводы из событий прошлого.