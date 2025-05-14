Президент обсудил с главой Амурской области ситуацию с природными пожарами

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Амурской области Василием Орловым, губернатор доложил о ситуации с природными пожарами. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале Кремля.

"Губернатор доложил президенту о ситуации с природными пожарами в регионе и энергично принимаемых мерах по борьбе с ними", - сказано в сообщении.

Ранее МЧС РФ информировало о том, что природный пожар вплотную приблизился к закрытому городу Циолковскому в Амурской области. Прокуратура космодрома Восточный инициировала в связи с этим проведение проверки. Позднее Роскосмос заявил, что пожар локализован и не представляет угрозу городу и инфраструктуре космодрома.