Володин: всего 335 детей мигрантов из 1762 были допущены к тестам по новым правилам

Первые итоги приемной кампании в школах России подтвердили необходимость принятого закона об обязательном тестировании на знание русского языка детей мигрантов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, согласно данным Рособрнадзора, в ходе стартовавшей в апреле приемной кампании на тестирование заявились 1 762 таких ребенка, из них 81% отказали в принятии документов, допустив к экзамену только 335 человек. В числе причин отказа было и наличие недостоверных данных в документах, указал Володин. "В 10 регионах 44 ребенка приняли участие в тестировании. Справились с заданиями лишь 27 человек", - уточнил он.

Председатель нижней палаты парламента констатировал, что разработав и поддержав законопроект, "депутаты поступили правильно".

Он также напомнил о принятом в конце прошлого года законе, который предусматривает запрет на зачисление в общеобразовательные учреждения детей мигрантов без подтвержденного тестами достаточного уровня знания русского языка и без проверки законности нахождения на территории РФ.