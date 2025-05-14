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Трамп усомнился в эффективности препарата "Оземпик"
14 мая 2025 / 14:03
Трамп усомнился в эффективности препарата "Оземпик"
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС

Президент США Дональд Трамп считает абсурдными цены на лекарства в Соединенных Штатах и, в частности, в Великобритании. В этой связи он поделился историей со знакомым "блестящим бизнесменом". Высказывание главы Белого дома приводится на YouTube.

Американский лидер отметил, что его друг, "очень богатый предприниматель", страдающий от ожирения, купил в Лондоне препарат от диабета "Оземпик" производства датской фармацевтической компании Novo Nordisk за $88. Аналогичное лекарство, которое, по его словам, еще не известно, насколько эффективно, в Нью-Йорке продается за $1,3 тыс. Бизнесмен был потрясен такой разницей в стоимости препарата одного и того же производителя в одинаковой упаковке.

Ранее Трамп заявил, что планирует снизить цены на лекарства в США на 59%. 

По данным экспертов, США - крупнейший мировой рынок лекарственных препаратов, на который, по разным оценкам, приходится свыше 40% глобальных продаж в денежном выражении. Вместе с тем цены на некоторые лекарства в США значительно выше, чем в большинстве стран мира.

Как информировало ранее Европейское агентство лекарственных средств, оно инициирует проверку "Оземпика" из-за вероятной связи между его применением и редким заболеванием глаз. 

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