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Москва и Тегеран готовятся к визиту Путина в Иран
14 мая 2025 / 14:17
Москва и Тегеран готовятся к визиту Путина в Иран
© AP Photo/ Ronald Zak/ТАСС

Иран и Россия ведут подготовку визита президента РФ Владимира Путина в исламскую республику. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Визит президента России в Иран стоит в долгосрочном плане развития отношений двух стран. Мы ведем подготовку, проводим консультации с российской стороной об организации визита, который состоится в надлежащее время", - указал он.

Впервые Путин посетил Иран в октябре 2007 года для участия во втором саммите прикаспийских государств. Тогда же состоялась его первая встреча с верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи. Следующий визит был организован в ноябре 2015 года, когда в иранской столице проходил Форум стран - экспортеров газа. В очередной раз Путин посетил Тегеран в ноябре 2017 года, когда в нем шли ирано-российско-азербайджанские переговоры. В сентябре 2018 года президент РФ в иранской столице принимал участие в третьей встрече глав государств - гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. В июле 2022 года Путин вновь посетил Тегеран - для участия в седьмой встрече астанинского формата.

Все пять визитов главы российского государства в Иран носили рабочий характер. Стороны не уточняли, будет ли предстоящий визит Путина в республику иметь статус официального.

В апреле Арагчи информировал о тои, что президент Ирана Масуд Пезешкиан пригласил Путина нанести визит в исламскую республику. По его словам, иранская сторона рассчитывает, что он состоится уже в 2025 году. Пезешкиан посещал Москву в январе этого года. По итогам переговоров в Кремле 17 января президенты двух стран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. 

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