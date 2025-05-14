Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
14 мая 2025 / 15:40
КОТИРОВКИ
USD
14/05
97.9241
EUR
14/05
104.8872
Новости часа
Ушаков: российская делегация в Стамбуле обсудит и политические, и технические вопросы Москва и Тегеран готовятся к визиту Путина в Иран
Москва
14 мая 2025 / 15:40
Котировки
USD
14/05
97.9241
0.0000
EUR
14/05
104.8872
0.0000
Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
Китаевед Островский: Америке вряд ли удастся переиграть КНР
Китаевед Островский: Америке вряд ли удастся переиграть КНР
Политолог Макаренко о новых санкциях против России
Политолог Макаренко о новых санкциях против России
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
войны
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Переговоры по Украине
Политика
Ушаков: российская делегация в Стамбуле обсудит и политические, и технические вопросы
14 мая 2025 / 14:38
Ушаков: российская делегация в Стамбуле обсудит и политические, и технические вопросы
© Софья Сандурская/ ТАСС

Состав российской делегации в Стамбуле будет определен исходя из круга обсуждаемых на переговорах вопросов - а это и политические, и технические моменты. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

"Делегация - она будет обсуждать и политические, и мириаду технических вопросов", - указал представитель Кремля. "Так что исходя из этого и будет определен состав", - отметил он.

"Я думаю с утра, честно", - ответил Ушаков на вопрос, могут ли начаться стамбульские переговоры в полночь 15 мая. Он также обратил внимание, что предложение Москвы - это возобновление тех переговоров 2022 года, "которые были прерваны Киевом по наводке западных коллег и партнеров"

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин озвучил предложение киевским властям возобновить без предварительных условий прерванные в 2022 году прямые российско-украинские переговоры. 15 мая в Стамбуле представителей Киева будет ждать российская делегация.

Владимир Зеленский заявил о намерении самолично прибыть в Стамбул, при поддержке стран ЕС начав выдвигать требования касательно состава делегации РФ.

Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
Китаевед Островский: Америке вряд ли удастся переиграть КНР
Китаевед Островский: Америке вряд ли удастся переиграть КНР
Политолог Макаренко о новых санкциях против России
Политолог Макаренко о новых санкциях против России
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
войны
Владимир Путин
Все интервью
14:38
Ушаков: российская делегация в Стамбуле обсудит и политические, и технические вопросы
14:17
Москва и Тегеран готовятся к визиту Путина в Иран
14:03
Трамп усомнился в эффективности препарата "Оземпик"
13:46
Володин: всего 335 детей мигрантов из 1762 были допущены к тестам по новым правилам
13:29
Президент обсудил с главой Амурской области ситуацию с природными пожарами
13:08
Нарышкин: оппоненты России вынашивают планы о смене власти в стране
12:48
Трамп заявил о намерении предложить Ирану сделку за отказ от ядерного оружия
12:32
Российские ВС освободили Михайловку в ДНР
12:11
Попова: в России заболеваемость вирусным гепатитом А находится на историческом минимуме
11:51
ТАСС: послы ЕС одобрили 17-й пакет санкций в отношении России
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры