Ушаков: российская делегация в Стамбуле обсудит и политические, и технические вопросы

Состав российской делегации в Стамбуле будет определен исходя из круга обсуждаемых на переговорах вопросов - а это и политические, и технические моменты. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

"Делегация - она будет обсуждать и политические, и мириаду технических вопросов", - указал представитель Кремля. "Так что исходя из этого и будет определен состав", - отметил он.

"Я думаю с утра, честно", - ответил Ушаков на вопрос, могут ли начаться стамбульские переговоры в полночь 15 мая. Он также обратил внимание, что предложение Москвы - это возобновление тех переговоров 2022 года, "которые были прерваны Киевом по наводке западных коллег и партнеров"

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин озвучил предложение киевским властям возобновить без предварительных условий прерванные в 2022 году прямые российско-украинские переговоры. 15 мая в Стамбуле представителей Киева будет ждать российская делегация.

Владимир Зеленский заявил о намерении самолично прибыть в Стамбул, при поддержке стран ЕС начав выдвигать требования касательно состава делегации РФ.