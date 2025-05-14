Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
14 мая 2025 / 16:54
КОТИРОВКИ
USD
14/05
97.9241
EUR
14/05
104.8872
Новости часа
Премьер Малайзии назвал Россию большим другом своей страны Миронов призвал отказаться от платного обучения в вузах и колледжах
Москва
14 мая 2025 / 16:54
Котировки
USD
14/05
97.9241
0.0000
EUR
14/05
104.8872
0.0000
Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
Китаевед Островский: Америке вряд ли удастся переиграть КНР
Китаевед Островский: Америке вряд ли удастся переиграть КНР
Политолог Макаренко о новых санкциях против России
Политолог Макаренко о новых санкциях против России
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
войны
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Нина Гребешкова похоронена на Кунцевском кладбище в Москве
14 мая 2025 / 14:56
Нина Гребешкова похоронена на Кунцевском кладбище в Москве
© Василий Смирнов/ ТАСС

В Москве на Кунцевском кладбище похоронили заслуженную артистку РФ и вдову Леонида Гайдая, сообщает ТАСС. Актриса похоронена рядом с мужем.

Проститься с ней пришли коллеги и близкие, среди которых были актриса Дарья Мороз, драматург Аркадий Инин и другие. Церемония прощания в храме проходила в закрытом для СМИ режиме.

Нина Гребешкова скончалась 12 мая в возрасте 94 лет. Соболезнования семье и близким выразили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. 

Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. Ее дебютом в кино стала эпизодическая роль в фильме "Смелые люди" (1950). В 1954 году окончила ВГИК (мастерская Владимира Белокурова). С 1954 по 1990 годы - актриса театра-студии киноактера. За свою творческую карьеру она исполнила около 130 ролей в кино, однако наибольшую известность ей принесли работы в фильмах режиссера Леонида Гайдая.

Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
Китаевед Островский: Америке вряд ли удастся переиграть КНР
Китаевед Островский: Америке вряд ли удастся переиграть КНР
Политолог Макаренко о новых санкциях против России
Политолог Макаренко о новых санкциях против России
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
войны
Владимир Путин
Все интервью
16:17
Премьер Малайзии назвал Россию большим другом своей страны
15:59
Миронов призвал отказаться от платного обучения в вузах и колледжах
15:41
Площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась до 629 тыс. га
15:26
Лула да Силва пригрозил симметричным ответом на тарифы США
15:07
Путин заявил, что Россия рассчитывает на развитие отношений с АСЕАН
14:56
Нина Гребешкова похоронена на Кунцевском кладбище в Москве
14:38
Ушаков: российская делегация в Стамбуле обсудит и политические, и технические вопросы
14:17
Москва и Тегеран готовятся к визиту Путина в Иран
14:03
Трамп усомнился в эффективности препарата "Оземпик"
13:46
Володин: всего 335 детей мигрантов из 1762 были допущены к тестам по новым правилам
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры