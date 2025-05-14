Нина Гребешкова похоронена на Кунцевском кладбище в Москве

В Москве на Кунцевском кладбище похоронили заслуженную артистку РФ и вдову Леонида Гайдая, сообщает ТАСС. Актриса похоронена рядом с мужем.

Проститься с ней пришли коллеги и близкие, среди которых были актриса Дарья Мороз, драматург Аркадий Инин и другие. Церемония прощания в храме проходила в закрытом для СМИ режиме.

Нина Гребешкова скончалась 12 мая в возрасте 94 лет. Соболезнования семье и близким выразили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. Ее дебютом в кино стала эпизодическая роль в фильме "Смелые люди" (1950). В 1954 году окончила ВГИК (мастерская Владимира Белокурова). С 1954 по 1990 годы - актриса театра-студии киноактера. За свою творческую карьеру она исполнила около 130 ролей в кино, однако наибольшую известность ей принесли работы в фильмах режиссера Леонида Гайдая.