Путин заявил, что Россия рассчитывает на развитие отношений с АСЕАН

Россия рассчитывает на развитие отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом.

"Мы рассчитываем, что наши отношения с этим уважаемым, солидным объединением при вашей помощи будут развиваться. Так же, как развиваются отношения между нашими странами, они носят дружественный партнерский характер", - указал он.

Путин также отметил надежность и значимость партнерства со страной как в целом, так и в регионе. Вместе с тем он напомнил, что с начала года Малайзия приняла председательство в АСЕАН.