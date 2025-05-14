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Путин заявил, что Россия рассчитывает на развитие отношений с АСЕАН
14 мая 2025 / 15:07
Путин заявил, что Россия рассчитывает на развитие отношений с АСЕАН
© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Россия рассчитывает на развитие отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом.

"Мы рассчитываем, что наши отношения с этим уважаемым, солидным объединением при вашей помощи будут развиваться. Так же, как развиваются отношения между нашими странами, они носят дружественный партнерский характер", - указал он.

Путин также отметил надежность и значимость партнерства со страной как в целом, так и в регионе. Вместе с тем он напомнил, что с начала года Малайзия приняла председательство в АСЕАН.

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