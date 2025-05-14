Лула да Силва пригрозил симметричным ответом на тарифы США

Со стороны Бразилии последует зеркальный ответ на пошлины, которые применила администрация президента США Дональда Трампа в отношении бразильской продукции, если стороны не смогут согласовать параметры нового торгового соглашения. С соответствующим заявлением выступил лидер южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва.

"Мы открыты переговорам с США, но если торгового соглашения не последует, то мы уже знаем, какой зеркальный ответ будет дан", - сказал он в ходе пресс-конференции в Пекине, не уточнив возможные шаги правительства.

Лула да Силва отметил, что страна также готова соперничать с США за рынки сельскохозяйственной продукции, в частности - за поставки в КНР. "Бразилия не боится конкурировать с США по количеству и качеству нашей продукции", - подчеркнул он.

"Это невозможно, чтобы страна такого размера и уровня, как Бразилия, боялась ответных мер. Я надеюсь, что президент США Трамп хорошо понимает, что представляют собой 200-летние отношения между Бразилией и Соединенными Штатами. Я также рассчитываю, что Трамп никогда не забудет, что у США есть огромная выгода в торговле с Бразилией. Если посчитать поставки за последние 15 лет, то это $410 млрд", - указал бразильский лидер.

Некоторое время назад администрация Трампа ввела пошлины в размере 10% на все поставки из Бразилии. До этого Лула да Силва называл ошибкой введение США пошлин в размере 25% на сталь и алюминий, которые также затронули бразильский экспорт.