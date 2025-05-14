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Площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась до 629 тыс. га
14 мая 2025 / 15:41
Площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась до 629 тыс. га
© Виталий Невар/ ТАСС

Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае возросла 629 тыс. га. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает ТАСС.

"На территории Забайкальского края продолжают действовать 49 лесных пожаров на площади 629 тысяч 684 гектара, из них локализованы 14 очагов на площади 120 тысяч 736 гектаров", - говорится в сообщении.

Согласно данным на 13 мая, площадь лесных пожаров достигала 576 тыс. га. 

Пожароопасный сезон в Забайкалье объявлен с 24 марта. С 7 апреля в лесах действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. С 23 апреля введен режим ЧС федерального уровня.

Основными причинами лесных пожаров в регионе являются палы сухой травы, непотушенные костры и другие факторы, связанные с деятельностью человека.

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