Миронов призвал отказаться от платного обучения в вузах и колледжах

Первое высшее и среднее специальное образование должны быть полностью бесплатными. Уверенность в этом выразил руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов при общении с журналистами.

"Мы выступаем за полную отмену платного обучения в вузах и колледжах. Полагаем, что первое высшее и среднее специальное образование, то есть первый диплом, молодые люди должны получать совершенно бесплатно, мы будем добиваться принятия такого решения", - отметил он.

Миронов указал, что фракция поддержит проект закона о закреплении за правительством РФ полномочий по регулированию объемов платного приема на обучение в вузы. "Многие ректоры считают, что это такая хорошая кормушка, ежегодно они увеличивают количество платных мест, и это необходимо менять", - подчеркнул он.

Законопроект о закреплении за правительством РФ полномочий по регулированию объемов платного обучения в вузах был представлен на рассмотрение Госдумы в апреле группой депутатов и сенаторов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Поправки предлагается внести в закон "Об образовании в РФ", закрепив за правительством РФ полномочия по установлению объемов приема в вузы на платной основе, а также утверждению порядка и сроков определения указанного объема. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Изменения не будут распространяться на вступительную кампанию 2025 года.